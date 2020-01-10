На Донбассе задержали боевика, который охранял место сбитого МН-17

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Боевик охранял место и остатки сбитого русскими рейса МН-17 Малазийских авиалиний

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого русскими рейса МН-17 Малазийских авиалиний. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что 9 января пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований РФ на временно оккупированной части Донецкой области.

Установлено, что течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачу российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими. Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого русскими войсками самолета рейса МН-17.

Задержанный передан представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, судебное заседание по делу крушения Boeing Малазийских авиалиний рейса MH-17 над Донбассом начнется в Гааге 9 марта 2020 года.