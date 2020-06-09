Прокурор у справі МН17 повідомив про результати аналізу тіл членів екіпажу

Голландський прокурор Тейс Бергер заявив на суді, який проходив по справі МН17, що в тілах членів екіпажу збитого Boeing на сході України були знайдені осколки. Один з них був формі метелика від російської ракети "Бук".

Про це повідомляє ABC.

За словами прокурора, всього було знайдено 29 осколків.

"В тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих осколків. Один з них мав форму метелика. Судмедексперт виявив його в тілі капітана екіпажу", - сказав Бергер.

Також він додав, що після судової експертизи осколків, було виявлено схожість з ракетою "Бук" типу 9М38М1.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 зазнав аварії над Донецькою областю в липні 2014 року. Всі 298 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули.

Відповідно до першого технічного розслідування Управління безпеки Нідерландів Boeing збила ракета з боєголовкою 9H314M. Такі боєголовки складаються на озброєнні ЗС Росії, і застосовуються зенітно-ракетними комплексами "Бук", "Бук-М1" і "Бук-М1-2". Розслідувальна група The Bellingcat заявила, що літак збили з ЗРК "Бук", який транспортували з 53-ї зенітної ракетної бригади в Курську.

Також Міжнародна розслідувальна група JIT заявила, що до аварії причетний колишній міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гиркин і ще двоє росіян.

Нагадаємо, у Донецькій області прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце і рештки збитого російськими рейсу МН-17 Малазійських авіаліній.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Нідерландах повідомили деталі суду по справі МН-17.