Дело МН17: прокуратура Нидерландов не располагает информацией об аресте одного из фигурантов

Фото: Леонид Харченко (скрин видео)

Леонид Харченко был арестован в марте 2020 года

Прокуратура Нидерландов не располагает информацией о том, соответствуют ли действительности сообщение об аресте одного из фигурантов дела о катастрофе MH17 Леонида Харченко. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам официального представителя ведомства Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура осведомлена о публикациях.

"Но мы не можем сказать, соответствует ли эта информация действительности. Восточная Украина недоступна для следственной группы и не находится под контролем властей в Киеве", - заявила она.

Напомним, в оккупированном Донецке в начале марта арестовали одного из ключевых фигурантов дела МН17 Леонида Харченко. Однако уточняется, что он был задержан по другому уголовному делу.

Ранее сообщалось, что в ходе судебного процесса по делу MH17 появятся новые подозреваемые. Сейчас подозреваемыми проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Отметим, что адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом Джерри Скиннер заявил, что установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно президент РФ Владимир Путин.

Автор: Валерия Мрачковская