UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дело МН17: перед рассмотрением возле посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев

Автор: Юлия Струк

В Гааге напротив здания посольства России в Нидерландах поставили 298 белых стульев. Это сделали в память о жертвах сбитого пророссийскими боевиками над Донбассом рейса МН17.

Об этом сообщает NOS.

Указано, что инициативная группа, которая разместила стулья на лужайке перед посольством, хочет привлечь внимание к судебному слушанию 7 июня.

Следующий блок слушаний пройдет с 7 по 25 июня. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбили самолет рейса MH17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

Отметим, Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Напомним, суд Гааги в понедельник начнет слушания по существу по делу об уничтожении малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом. Планируется, что суд рассмотрит три общих вопроса.

Как писало РБК-Украина, 26 мая суд Гааги завершил предварительное производство по делу об уничтожении рейса MH17 над Донбассом. Судьи и адвокаты исследовали обломки и реконструкцию уничтоженного самолета.

Также мы писали, что журналисты Nieuwsuur нашли доказательства контакта фигурантов дела MH17 с высшим руководством России в день катастрофы самолета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияГаагаMH17