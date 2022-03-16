Дело МН17: Малайзия присоединится к иску против России

Малайзия присоединилась к иску против Российской Федерации вместе с Австралией и Нидерландами по делу о крушении авиарейса МН17.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга.
"Правительство Малайзии подтверждает свою приверженность к открытости судебного процесса в соответствии с международным законодательством против сторон, ответственных за ужасную трагедию 17 июля 2014 года", - пишет министр.
По словам Ка Сионга, во время авиакатастрофы малазийского рейса на борту находились 43 гражданина страны.
Также министр отметил, что страна отдана тому, чтобы судебный процесс был открытым и прозрачным.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Австралия и Нидерланды также начали совместный судебный процесс против России за сбивание рейса MH17 Malaysia Airlines восемь лет назад.
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