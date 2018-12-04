Дело Минобороны и "Трейд Коммодити" может содержать фальсификации, - расследование

Фото: Минобороны (nabukr twitter)

В деле так и не были названы выгодоприобретатели и не было определено коррупционную составляющую

Дело о растрате 149 млн грн государственных средств при закупке горючего Минобороны может содержать ряд фальсификаций. Об этом говорится в программе журналистских расследований "Шустрова live" на канале "Эспрессо".

Отмечается, что единственное доказательство "заговора" чиновников с компанией "Трейд Коммодити" - Акт государственной аудиторской службы, который должен был показать были ли колебания цен на рынке в момент подписания дополнительных соглашений между Минобороны и ООО "Трейд Коммодити", решением Окружного административного и Апелляционного административного судов признан недопустимым доказательством по делу.

По мнению журналистов, НАБУ вмешалось в ревизию аудиторов, которая касалась закупки продовольствия, а не топлива. Детективы инициировали смену объекта проверки, "подведя аудиторов к нужному выводу", что не соответствует закону, говорится в расследовании.

"Они получили Акт государственной аудиторской службы, который был изложен на основании писем НАБУ. То есть даже в Акте написано о том, что "согласно информации НАБУ справки такие-то не подтверждали колебания". Соответствующие выводы Государственная аудиторская служба сделала", - говорит адвокат инвестора ООО "Трейд Коммодити" Виталий Касько.

По словам адвокатов, аудиторы не осуществили ни одного экспертного исследования по колебанию цен. Отмечается, что документы, которые объясняли подорожание и, как следствие, подписание дополнительных соглашений, "Трейд Коммодити" предоставила Минобороны, согласно закону о публичных закупках. Документы показали, что произошли существенные колебания цен на топливо на мировом рынке, что, в свою очередь, отразилось на украинском рынке. Однако в суде представители следствия назвали эти доказательства недостаточными.

Журналисты отмечают, что претензии антикоррупционных органов "сводились к оформлению документов, а не к их содержанию". Эксперты также считают, что подписав дополнительные соглашения, Минобороны и компания "Трейд Коммодити" закона не нарушали.

"Сложности с поставками нефтепродуктов в больших объемах возникают вследствие высокой волатильности, то есть изменения цен на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты из-за изменения рыночной конъюнктуры", - отмечает специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Журналистам удалось выяснить, что заключение судебно-экономической экспертизы Харьковского НИЭКЦ полностью воспроизводит Акт аудита "за исключением простых арифметических подсчетов". Как отмечалось выше, Акт аудита был изложен на основании писем НАБУ.

Адвокаты считают, что исследование предназначалось только для подтверждения вывода аудиторов, ведь "самостоятельного доказательственное значение документ не имеет".

Как отмечалось выше, Акт государственной аудиторской службы в марте 2018 признан Окружным административным судом города Киева противоправными. Хотя НАБУ обжаловало это решение в Киевском апелляционном административном суде, он признал решение первой инстанции законным.

По мнению Ростислава Кравца, адвоката Игоря Павловского, антикоррупционные органы "должны признаться в том, что дело надуманное и извиниться, потому что именно такие дела наносят вред не только Министерству обороны, не только Украины в целом, а и тем правоохранительным органам, которые занимаются расследованиями ".

Журналисты программы "Шустрова live" отмечают, что изначально НАБУ начало досудебное расследование "по подделке" сведений в ЕРДР, ведь Татьяна Чорновил, по заявлению которой якобы было возбуждено дело, утверждает, что не писала заявления о нарушении законодательства при закупке горючего. С другой стороны, остается непонятным, как информация о расследовании попала к Сергею Куюну, который впервые обнародовал материалы по делу, и не имела ли место спланированная информационная кампания против Минобороны, говорится в расследовании.

Кроме этого, адвокаты обвиняемых отмечают, что в деле как таковые не были названы выгодоприобретатели и не было определено коррупционную составляющую.

Дело о растрате 149 000 000 государственных средств при закупке горючего Министерством обороны может быть заказным, считают журналисты. Кому оно выгодно - или российской армии, или представителям национального бизнеса - вскоре придется установить.