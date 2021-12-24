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Дело MH17: двум российским свидетелям предоставили убежище в Нидерландах

Автор: Сергей Пышкин

Российская пара, которая сбежала из России и предоставила конфиденциальные показания по делу MH17, и в дальнейшем может находиться в Нидерландах. В стране одобрили их заявку об убежище.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на deVolkskrant.

Супруги столкнулись с угрозами со стороны российских спецслужб после предоставления конфиденциальной информации о сбитии самолета MH17. После того как пара покинула Россию и сбежала в Нидерланды - им трижды отказали в предоставлении убежища.

После отклонения просьбы - женщина обратилась за помощью в судебные органы и имела три разговора в условиях суровой секретности со специальной группой свидетелей государственной прокуратуры, впрочем, Служба иммиграции и натурализации (IND) обвинила ее в том, что эти показания не были предоставлены сразу после прибытия в Нидерланды.

Через некоторое время апелляция пары также была отклонена, а голландская разведка раскритиковала поведение IND, опасаясь за судьбу пары. Через несколько месяцев государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности направил адвокату супругов письмо с предложением предоставить повторное заявление о предоставлении убежища. На этот же раз IND одобрила ее.

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MH17