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Справа MH17: двом російським свідкам надали притулок в Нідерландах

Автор: Сергій Пишкін

Російська пара, яка втекла з Росії та надала конфіденційні покази по справі MH17, й надалі може перебувати в Нідерландах. В країні схвалили їх заявку про притулок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на deVolkskrant.

Подружжя зіткнулося з загрозами з боку російських спецслужб після надання конфіденційної інформації про збиття літака MH17. Після того, як пара покинула Росію й втекла до Нідерландів - їм тричі відмовили у наданні притулку.

Після відхилення прохання - жінка звернулася за допомогою до судових органів та мала три розмови в умовах сурової таємності зі Спеціальною групою свідків державної прокуратури, втім Служба Імміграції та Натуралізації (IND) звинуватила її у тому, що ці покази не були надані одразу після прибуття в Нідерланди.

Через деякий час апеляція пари також була відхилена, а голландська розвідка розкритикувала поведінку IND, побоюючись за долю пари. Через декілька місяців державний секретар з питань юстиції та безпеки надіслав адвокату подружжя листа з пропозицією надати повторну заяву про надання притулку. Цього ж разу IND схвалила її.

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MH17