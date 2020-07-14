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Справа MH17: Нідерланди надали нові дані щодо позову проти РФ

Гаага, Вівторок 14 липня 2020 23:42
Справа MH17: Нідерланди надали нові дані щодо позову проти РФ
Фото: зал ЄСПЛ (Wikimedia by CherryX)
Автор: Артур Родивилов

У позові йдеться про порушення РФ трьох статей Європейської конвенції з прав людини

Нідерланди надали додаткову інформацію за позовом проти Росії в Європейський суд з прав людини у справі рейсу МН17. Таке рішення було здійснено на засіданні Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

Про це повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, передає "Укрінформ".

Також були надані уточнення щодо правової основи позову Нідерландів. Зокрема, країни, які бажають приєднатися до позову як треті сторони, зможуть це зробити протягом 12 тижнів після офіційної передачі позову секретаріатом ЄСПЛ.

Він також зазначив, що в позові Нідерландів говориться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Стаття 2 Конвенції визначає, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж шляхом виконання смертного вироку суду.

Стаття 3 наголошує, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 13 вказує: кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що в Російській Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році, а "західні експерти не прислухаються до цієї версії".

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