Дело MH17: доступ на следующее заседание суда ограничат

Доступ на следующее судебное заседание в деле о катастрофе рейса MH17 будет ограничен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По данным суда, следующее заседание по делу MH17 состоится 8 июня 2020 года в комплексе "Схипхол" в Нидерландах. Доступ на судебное заседание будет ограничен из-за коронавируса.

Отмечается, что на заседании смогут присутствовать только судьи, прокуроры, адвокаты, ограниченное количество родственников погибших в катастрофе и представители СМИ. Все присутствующие должны будут сохранять социальную дистанцию в не менее чем 1,5 метра.

Кроме того, представителям СМИ разослали сообщение о начале аккредитации на судебный процесс. Также все желающие получат возможность наблюдать за процессом благодаря прямой трансляции.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной суд Гааги решил сохранить анонимный статус 12 свидетелей в деле о катастрофе MH17. Адвокаты одного из фигурантов дела требовали пересмотреть решение следователя относительно гарантирования анонимности 13 свидетелям, которым угрожает опасность.

Как писало РБК-Украина, в начале марта 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс в деле о катастрофе MH17. На первом судебном заседании были представлены новые свидетели, которые ранее не были объявлены.