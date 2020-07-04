Дело MH17: адвокатам Пулатова дали доступ к обломкам самолета

Фото: следствие на месте катастрофы MH17 (wikipedia.org by Ministerie van Defensie)

Обломки самолета находятся на военной базе в Нидерландах

Судьи окружного суда Гааги на процессе по делу о катастрофе MH17 на Донбассе удовлетворили запросы защиты одного из четырех обвиняемых - гражданина России Олега Пулатова. В частности, защите Пулатова и его эксперту предоставили доступ к обломкам самолета, чтобы те могли оценить повреждения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд принял просьбу адвокатов Пулатова, о том, чтобы следственные судьи получили свидетельства для изучения других возможных сценариев события.

К ним относится теория о том, что пассажирский самолет был сбит по ошибке или что он использовался как щит для военного самолета.

Обломки самолета находятся на военной базе в Нидерландах. Сторона защиты хочет проверить, соответствуют ли действительности утверждения, что на них видны следы применения различных типов оружия.

После осмотра места происшествия выбранный адвокатами Пулатова эксперт составит доклад, который впоследствии изучат специалисты по военной авиации, а также сотрудники прокуратуры.

Отметим, на момент катастрофы Пулатов был заместителем начальника разведывательной службы самопровозглашенной "ДНР".

Напомним, на суде представили новые доказательства запуска ракеты по самолету MH17; на заседании в Гааге были заслушаны перехваты переговоров боевиков на Донбассе, которые обсуждали работу "Бука" и катастрофу лайнера.

Дело об авиакатастрофе, в которой погибли почти 300 человек, будет рассматриваться по существу в феврале-марте 2021 года.

Следующий блок слушанья состоится 31 августа.

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Автор: РБК-Украина