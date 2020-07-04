Справа MH17: адвокатам Пулатова дали доступ до уламків літака

Фото: слідство на місці катастрофи MH17 (wikipedia.org by Ministerie van Defensie)

Уламки літака перебувають на військовій базі в Нідерландах

Судді окружного суду Гааги на процесі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі задовольнили запити захисту одного з чотирьох обвинувачених - громадянина Росії Олега Пулатова. Зокрема, захист Пулатова і його експерту надали доступ до уламків літака, щоб ті могли оцінити пошкодження.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суд прийняв прохання адвокатів Пулатова, про те, щоб слідчі судді отримали свідоцтва для вивчення інших можливих сценаріїв події.

До них відноситься теорія про те, що пасажирський літак був збитий помилково або що він використовувався як щит для військового літака.

Уламки літака перебувають на військовій базі в Нідерландах. Сторона захисту хоче перевірити, чи відповідають дійсності твердження, що на них видно сліди застосування різних типів зброї.

Після огляду місця події вибраний адвокатами Пулатова експерт складе доповідь, який згодом вивчать фахівці з військової авіації, а також співробітники прокуратури.

Зазначимо, на момент катастрофи Пулатов був заступником начальника розвідувальної служби самопроголошеної "ДНР".

Нагадаємо, на суді представили нові докази запуску ракети по літаку MH17; на засіданні в Гаазі були заслухані перехоплення переговорів бойовиків на Донбасі, які обговорювали роботу "Бука" і катастрофу лайнера.

Справа про авіакатастрофу, у якій загинули майже 300 осіб, буде розглядатися по суті в лютому-березні 2021 року.

Наступний блок слуханнь відбудеться 31 серпня.

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Автор: РБК-Україна