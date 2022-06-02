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Дело Медведчука передали в суд, - Венедиктова

Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Дело народного депутата Украины Виктора Медведчука направили в суд для слушаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Дело (Медведчука - ред.) передается в суд для слушания по существу. Дело, о котором я сейчас говорю - то самое, в ходе расследования которого Офис генпрокурора совместно с СБУ и ДБР установили, что народный депутат Украины с 2015 по 2020 годы способствовал России в проведении подрывной деятельности против интересов Украины и разграблении украинского месторождения", - подчеркнула генеральный прокурор.

При этом она отметила, что процесс передачи дела в суд был затяжным из-за того, что Медведчук был в бегах и его адвокаты не хотели ознакомиться с деталями обвинений.

По словам Венедиктовой, копию обвинительного акта уже вручили Медведчуку и он ознакомился с документом. Прокуроры уже готовы к началу судебных заседаний.

Напомним, ранее стало известно, что Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР".

Также мы писали, что Лычаковский районный суд Львова избрал Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей. Мотивацией такого решения явилось нарушение лидером ОПЗЖ условий домашнего ареста.

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