Дело Медведчука передали в суд, - Венедиктова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой .

"Дело (Медведчука - ред.) передается в суд для слушания по существу. Дело, о котором я сейчас говорю - то самое, в ходе расследования которого Офис генпрокурора совместно с СБУ и ДБР установили, что народный депутат Украины с 2015 по 2020 годы способствовал России в проведении подрывной деятельности против интересов Украины и разграблении украинского месторождения", - подчеркнула генеральный прокурор.

При этом она отметила, что процесс передачи дела в суд был затяжным из-за того, что Медведчук был в бегах и его адвокаты не хотели ознакомиться с деталями обвинений.

По словам Венедиктовой, копию обвинительного акта уже вручили Медведчуку и он ознакомился с документом. Прокуроры уже готовы к началу судебных заседаний.