Дело Майдана: следователи провели эксперименты со свидетелем

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты со свидетелем из числа экс-правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет об уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции достоинства.

Фото: место эксперимента (gp.gov.ua)

В ходе следственного эксперимента на улице Институтской в Киеве свидетелем уточнены сведения относительно месторасположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 года на этой местности. Также были выяснены обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия.

Напомним, суд заочно арестовал экс-заместителя главы Службы безопасности Украины по подозрению в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против участников Евромайдана.

Также ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю специального подразделения МВД в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года. Решался вопрос об избрании меры пресечения.