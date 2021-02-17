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Дело Майдана: против экс-начальника милиции Киева будет заочное следствие

Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерия Мазана. Его подозревают в причастности к разгону Майдана и гибели протестующих.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что он подозревается в незаконном препятствовании мирным акциям 18-20 февраля 2014 года с превышением власти и служебных полномочий, что привело к умышленным убийствам, нанесению тяжких телесных повреждений, а также террористическому акту.

По данным следствия, Мазан скрывается в России и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Во время событий Майдана он был и.о. начальника киевской милиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Мазан получил российское гражданство, поэтому Москва не выдает его Киеву. Нынешнее решение суда даст право следствию провести заочную процедуру. Досудебное расследование проводится следователями ГБР.

Сегодня Верховная рада в связи с годовщиной Майдана и событиями Революции достоинства осудила преступный режим экс-президента Виктора Януковича.

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