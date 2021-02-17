Дело Майдана: против экс-начальника милиции Киева будет заочное следствие

Киевский апелляционный суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерия Мазана. Его подозревают в причастности к разгону Майдана и гибели протестующих.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора .

Сообщается, что он подозревается в незаконном препятствовании мирным акциям 18-20 февраля 2014 года с превышением власти и служебных полномочий, что привело к умышленным убийствам, нанесению тяжких телесных повреждений, а также террористическому акту.

По данным следствия, Мазан скрывается в России и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Во время событий Майдана он был и.о. начальника киевской милиции.