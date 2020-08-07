Дело Майдана: экс-начальник милиции Киева получил гражданство РФ

Фото: Валерий Мазан (УНИАН)

Россия отказала Украине в его аресте

Российская Федерация предоставила гражданство бывшему и. о. начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана. На сегодня он скрывается в России и в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст судебного определения.

В июле текущего года "майдановское" управление Государственного бюро расследований обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший начальник киевской милиции подозревается в причастности к разгону Майдана 18-20 февраля 2014 года и гибели 48 митингующих.

С марта 2015 года он находится в розыске, 1 апреля 2020 года объявлен также в международный розыск. По данным правоохранителей, Мазан скрывается в России и в оккупированном Крыму.

Генеральная прокуратура Украины 11 мая 2017 года направила запрос в Россию с просьбой задержать и арестовать экс-начальника киевской милиции.

"Однако Генеральной прокуратурой Российской Федерации в удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку подозреваемый получил гражданство Российской Федерации", - говорится в определении суда.

Печерский суд заочно избрал Мазану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, по данным следствия, действиями силовиков при разгоне Майдана в 2014 году руководили начальники киевской милиции; в розыске помимо Мазана находятся экс-начальник ГУ МВД в Киеве Валерий Коряк и его заместитель Петр Фещук.

Осенью 2014 года против Мазана открывали еще одно дело - по факту неправомерной покупки квартиры.