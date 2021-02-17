Справа Майдану: проти екс-начальника міліції Києва буде заочне слідство

Київський апеляційний суд дозволив заочне розслідування відносно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Валерія Мазана. Його підозрюють у причетності до розгону Майдану і загибелі протестувальників.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що він підозрюється у незаконному перешкоджанні мирним акціям 18-20 лютого 2014 року з перевищенням влади та службових повноважень, що призвело до навмисних вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.
За даними слідства, Мазан переховується в Росії та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Під час подій Майдану він був в.о. начальника київської міліції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Мазан отримав російське громадянство, тому Москва не видає його Києву. Нинішнє рішення суду дасть право слідству провести заочну процедуру. Досудове розслідування проводиться слідчими ДБР.
Сьогодні Верховна рада у зв'язку з річницею Майдану і подіями Революції гідності засудила злочинний режим екс-президента Віктора Януковича.