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Справа Майдану: проти екс-начальника міліції Києва буде заочне слідство

Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд дозволив заочне розслідування відносно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Валерія Мазана. Його підозрюють у причетності до розгону Майдану і загибелі протестувальників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що він підозрюється у незаконному перешкоджанні мирним акціям 18-20 лютого 2014 року з перевищенням влади та службових повноважень, що призвело до навмисних вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

За даними слідства, Мазан переховується в Росії та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Під час подій Майдану він був в.о. начальника київської міліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Мазан отримав російське громадянство, тому Москва не видає його Києву. Нинішнє рішення суду дасть право слідству провести заочну процедуру. Досудове розслідування проводиться слідчими ДБР.

Сьогодні Верховна рада у зв'язку з річницею Майдану і подіями Революції гідності засудила злочинний режим екс-президента Віктора Януковича.

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