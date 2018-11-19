Справа Майдану: прокуратура завершила слідство у справі екс-керівника міліції Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Олександра Кравченка звинувачують в організації "тітушок" і затриманні учасників "Автомайдану"

Прокуратура завершила слідство у справі екс-заступника глави міліції Києва Олександра Кравченка, якого звинувачують в організації "тітушок" і затриманні учасників "Автомайдану". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Генпрокуратури.

Повідомляється, що завершено розслідування стосовно колишнього заступника начальника ГУ МВС України в Києві - начальника кримінальної міліції Олександра Кравченка, який підозрюється у затриманні активістів "Антимайдана" із залученням "тітушок" і співробітників "Беркута" у 22 на 23 січня 2014 року біля Київської міської лікарні № 17. Затриманих доставили до Дарницького райуправління, де він організував надання правоохоронцями завідомо неправдивих показань.

На підставі таких сфальсифікованих матеріалів судді районного суду заарештували постраждалих. При розслідуванні виявили втручання в автоматизовану систему документообігу суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справах Майдану завершили слідство проти екс-заступника голови Дніпровського райсуду Олександра Дзюби.

У жовтні повідомлялося, що прокуратура вже завершила розслідування відносно 4 "беркутівців".