Дело Майдана: ГПУ направила в суд обвинение против экс-милиционера за избиение студента

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Действия милиционеров квалифицированы как превышение власти по предварительному сговору лиц

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт против бывшего заместителя начальника одного из районных управлений милиции Киева и оперуполномоченного этого подразделения по обвинению в избиении студента во время событий Революции достоинства на Майдане 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что подозреваемый обвиняется в превышении власти и необоснованном задержании в январе 2014 года на Подоле города Киева одного из студентов, что было сопровождено применением насилия и причинением телесных повреждений.

После избиения и задержания потерпевшего студента, вместе с другими, было доставлено до одного райуправления милиции столицы. Там на них были составлены сфальсифицированные уголовные производства.

"Студентов незаконно был задержано, привлечено к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках и по ходатайству следователей и прокуроров, следователями и судьями в отношении них применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашних арестов", - рассказали в ГПУ.

Действия правоохранителей были квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 УК Украины (превышение власти по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог, дачу заведомо ложных показаний и незаконное воспрепятствование организации, проведению собрания, митингов, походов и демонстраций).

Напомним, дело судьи, который арестовывал активистов Майдана, передали в суд. Прокурор подал ходатайство об изменении подсудности и передаче дела в другой суд.