Справа Майдану: ГПУ направила в суд обвинувачення проти екс-міліціонера за побиття студента

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дії міліціонерів кваліфіковані як перевищення влади за попередньою змовою осіб

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника начальника одного з районних управлінь міліції Києва та оперувноваженого цього підрозділу по звинуваченню у побитті студента під час подій Революції гідності на Майдані 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Повідомляється, що підозрюваний звинувачується у перевищенні влади та безпідставному затриманні у січні 2014 року на Подолі міста Києва одного зі студентів, що було супроводжено застосуванням насильства й заподіянням тілесних ушкоджень.

Після побиття та затримання потерпілого студента, разом з іншими, було доставлено до одного райуправлінь міліції столиці. Там на них були складені сфальсифіковані кримінальні провадження.

"Студентів незаконно було затримано, притягнено до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях і за клопотанням слідчих та прокурорів, слідчими суддями щодо них застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашніх арештів", - розповіли в ГПУ.

Дії правоохоронців були кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 КК України (перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, надання завідомо неправдивих показань та незаконне перешкоджання організації проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій).

Нагадаємо, справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду. Прокурор подав клопотання про зміну підсудності та передачу справи до іншого суду.