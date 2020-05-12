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Дело Майдана: еще одному "экс-беркутовцу" сообщили о подозрении

Новости » Общество     12.05.2020 - 19:02
Дело Майдана: еще одному "экс-беркутовцу" сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемый превышая свои служебные полномочия задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в городе Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 и ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания екс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно воспрепятствовал организации и проведению собраний. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.

Напомним, суд заочно арестовал екс-заместителя главы Службы безопасности Украины по подозрению в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против участников Евромайдана.

Также ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю специального подразделения МВД в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года.

Теги Новости Украины МайданБеркут
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