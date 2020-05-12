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Справа Майдану: ще одному "екс-беркутівцю" повідомили про підозру

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 19:02
Справа Майдану: ще одному "екс-беркутівцю" повідомили про підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваний перевищуючи свої службові повноваження затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що екс-правоохоронець підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством за попередньою змовою групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 та ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищуючи свої службові повноваження затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання екс-правоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації та проведенню зборів. У подальшому підозрюваний, склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

Нагадаємо, суд заочно заарештував екс-заступника голови Служби безпеки України за підозрою в причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти учасників Евромайдана.

Також ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику спеціального підрозділу МВС в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року.

Теги Новини України МайданБеркут
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