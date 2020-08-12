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Дело Мангера и Левина будет слушать Днепровский суд Киева

Киев, Среда 12 августа 2020 12:35
Дело Мангера и Левина будет слушать Днепровский суд Киева
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Территориальная подсудность закреплена за Киевом

Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева. Оба являются фигурантами дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Данную информацию РБК-Украина подтвердили в суде.

Сообщается, что территориальная подсудность этого дела определена за Днепровским судом Киева. Защита настаивала на том, чтобы дело передали Херсонскому суду.

Отметим, глава областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в том, что именно он заказал нападение на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.

Напомним, в начале августа Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсонский городской суд.

Отметим, на сегодня Мангер и Левин находятся под стражей; приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые облили девушку серной кислотой.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года возле ее дома. Активистку доставили в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

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Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
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