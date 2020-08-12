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Справу Мангера і Левіна буде слухати Дніпровський суд Києва

Київ, Середа 12 серпня 2020 12:35
Справу Мангера і Левіна буде слухати Дніпровський суд Києва
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Територіальна підсудність закріплена за Києвом

Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера і Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва. Обидва є фігурантами справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в суді.

Повідомляється, що територіальна підсудність цієї справи визначена за Дніпровським судом Києва. Захист наполягав на тому, щоб справу передали Херсонському суду.

Відзначимо, голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер підозрюється в тому, що саме він замовив напад на Гандзюк. Левіну інкримінують організацію злочину.

Нагадаємо, на початку серпня Верховний суд відмовився передати справу Мангера до Херсонського міського суду.

Відзначимо, на сьогодні Мангер і Левін знаходяться під вартою; вироки отримали тільки виконавці нападу на Гандзюк, які облили дівчину сірчаною кислотою.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку. Активістку доставили в реанімаційне відділення, опіки склали більше 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

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Новини України Катерина ГандзюкВладислав Мангер
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