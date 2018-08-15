Справа Манафорта: сьогодні присяжні визначать вину підсудного

У суді визначать, чи винен Манафорт по кожному з 18 пунктів обвинувачення

У Сполучених Штатах Америки (США) в суді у місті Александрія у штаті Вірджинія у справі політичного консультанта Пола Манафорта в середу, 15 серпня, дванадцять членів журі присяжних вирішать чи винен підсудний по кожному з 18 пунктів обвинувачення. Про це передає "Голос Америки".

Зазначається, що сьогодні прокурори та адвокати у справі Манафорта виголосять свої заключні промови. Після цього суддя має доручити присяжним визначити вину підсудного. Відомо, що раніше суддя раніше просив у сторін бути стислими і виступати не довше двох годин

Відомо, що протягом майже двох тижнів прокурори за допомогою понад 20 свідків намагалися довести, що Манафорт ухилявся від сплати податків,а також приховував іноземні банківські рахунки та подавав неправдиву інформацію для отримання кредиту. Зокрема, свої свідчення у суді дав колишій бізнес-партнера Манафорта Рік Гейтс.

Манафорт, який є колишнім керівником виборчого штабу президента США Дональда Трампа, раніше багато років працював в Україні консультантом Партії регіонів та Віктора Януковича. Більшість обвинувачень Манафорта стосуються саме приховування отриманих в Україні мільйонів доларів від американської податкової служби.

Нагадаємо, нещодавно озвучена інформація про зв'язки українських чиновників з Манафортом стала новою для Національного антикорупційного бюро України. Як заявив директор НАБУ Артем Ситник, Бюро продовжує розслідувати зв'язки українських чиновників з Манафортом.

Як стало відомо у суді щодо політтехнолога 9 серпня 2018 року, українські політики заплатили Манафорту 31 млн доларів в 2012 році.

Днем раніше, 8 серпня, в адміністрації президента України Петра Порошенка підтвердили зустріч головного стратега його виборчої кампанії 2014 року з командою американського політтехнолога Пола Манафорта. Проте після зустрічі співпраці з політтехнологом не відбулось.