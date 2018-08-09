Українські політики заплатили Манафорту 31 млн доларів в 2012

Загалом з 2010 по 2014 рік політтехнолог Пол Манафорт заробив в Україні понад 60 млн доларів

Українські політики заплатили американському політтехнологові Полу Манафорту у 2012 році за консультаційні послуги 31 мільйон доларів. Про це заявив судовий бухгалтер ФБР Морган Магінос на суді з несплати податків екс-головою виборчої кампанії Дональда Трампа, передає The Washington Post.

"2012 рік, мабуть, був найприбутковішим роком Манафорта, українські політики виплатили йому 31 млн доларів", - розповів Магінос.

Він також підтвердив, що всього з 2010 по 2014 рік Манафорт заробив понад 60 млн доларів, з яких 15 млн витратив на житло та інші придбання. Причому найбільше Манафорт витратив саме в 2012 році - понад 9 мільйонів.

Представник податкового агентства США Майкл Велш, у свою чергу, повідомив, що Манафорт не сплатив повністю податки з доходів, отриманих у 2010-2014 роках у Україні.

Зазначимо, за документами звинувачення, під час роботи в Україні, політтехнолог Пол Манафорт заробив 60 млн доларів.

Нагадаємо, свідок у справі Пола Манафорта Роберт Гейтс заявив, що партія "Опозиційний блок" недоплатила компанії Манафорта за надані послуги 2,4 млн доларів.