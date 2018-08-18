Дело Манафорта: присяжные продолжат обсуждение вердикта 20 августа

Присяжные обсуждали вердикт по делу Манафорта два дня, после чего объявили перерыв

В США присяжные федерального окружного суда в Александрии (штат Вирджиния) продолжат обсуждать вердикт по делу экс-руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта 20 августа 2018 года, сообщает DW.

Как отмечается, обсуждение вердикта присяжными длилось 16 и 17 августа. Вчера присяжные решили взять перерыв до 20 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что судья Томас Эллис, который ведет дело Манафорта заявил об угрозах в свой адрес в связи с этим делом.

Отметим, Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сторона обвинения утверждает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако пытались скрыть эти доходы.

Кроме того, специальный помощник американского прокурора Грег Андерс заявлял, что у Манафорта был "большой контейнер" скрытых денег за рубежом. Андерс призвал присяжных осудить Манафорта по обвинениям в финансовых махинациях.