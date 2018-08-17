Суддя у справі Манафорта повідомив про погрози на свою адресу

У цілях безпеки членів журі присяжних у справі Манафорта їхні імена не розголошуються

Суддя Томас Елліс, який веде справу Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії президента США, заявив у п'ятницю, 17 серпня, про погрози на свою адресу у зв'язку з цією справою. Про це повідомляє Reuters.

Елліс також повідомив, що йому було надано державну охорону.

Крім того, суддя наполіг на тому, щоб в цілях безпеки членів журі присяжних у справі Манафорта не розголошувалися їхні імена, чого вимагали засоби масової інформації.

"Я поняття не мав, що ця справа викличе таке... Я не матиму спокою, якщо я оприлюдню їх імена", - сказав він.

Нагадаємо, екс-главу штабу Дональда Трампа Пола Манафорта звинувачують у незареєстрованій лобістській діяльності, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Звинувачення стверджує, що Манафорт і його колишній партнер Річард Гейтс отримали за свою роботу десятки мільйонів доларів, проте намагалися приховати ці доходи.

Нагадаємо, перше засідання членів журі присяжних у справі колишнього лобіста Віктора Януковича і глави передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, завершилося без винесення вердикту.