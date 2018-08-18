Справа Манафорта: присяжні продовжать обговорення вердикту 20 серпня

Присяжні обговорювали вердикт по справі Манафорта два дні, після чого оголосили перерву

У США присяжні федерального окружного суду Александрії (штат Вірджинія) продовжать обговорювати вердикт у справі екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта 20 серпня 2018 року, повідомляє DW.

Як зазначається, обговорення вердикту присяжними тривало 16 та 17 серпня. Вчора присяжні вирішили взяти перерву до 20 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суддя Томас Елліс, який веде справу Манафорта заявив про погрози на свою адресу у зв'язку з цією справою.

Зазначимо, Манафорта звинувачують у незареєстрованій лобістській діяльності, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Сторона обвинувачення стверджує, що Манафорт і його колишній партнер Річард Гейтс отримали за свою роботу десятки мільйонів доларів, проте намагалися приховати ці доходи.

Крім того, спеціальний помічник американського прокурора Грег Андерс заявляв, що Манафорт мав "великий контейнер" прихованих грошей закордоном. Андерс закликав присяжних засудити Манафорта у звинуваченнях в фінансових махінаціях.