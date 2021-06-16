Дело крымского депутата Ганыша на повторном рассмотрении: суд отказал в аресте

Киевский апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте бывшего крымского депутата Василия Ганыша. Его дело находится на повторном рассмотрении после того, как Верховный суд отменил приговор за государственную измену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева приговорил Ганыша к 12 годам тюрьмы за госизмену. Она, по мнению суда, заключалась в том, что экс-депутат во время аннексии полуострова голосовал за "Конституцию Республики Крым" и баллотировался в депутаты местного совета по российскому законодательству.
Сам он обвинения отрицал и утверждал, что был единственным из крымских депутатов, который не поддержал захват полуострова.
Отметим, в декабре 2020 года Верховный суд отменил приговор Ганышу и отправил дело на повторное рассмотрение в Киевский апелляционный суд. В июне текущего года он приступил к рассмотрению этого дела.
Прокурор просил суд поместить Ганыша под стражу, так как, по мнению обвинения, он может сбежать в Крым и препятствовать правосудию. Кроме того, по данным Департамента защиты национальной государственности СБУ от 09 февраля 2021 года, Ганыш через мессенджеры продолжает поддерживать отношения с "высокопоставленными крымскими чиновниками и сотрудниками органов МВД и ФСБ РФ в Крыму".
Также он якобы активно ищет связи среди сотрудников Государственной пограничной службы Украины в Херсонской области, что, по мнению прокуратуры, может свидетельствовать о его намерениях покинуть пределы Украины незаконным способом, чтобы избежать уголовной ответственности.
Суд не согласился с доводами прокурора и отказался арестовать экс-депутата. Коллегия судей считает низкой вероятность бегства подсудимого в Крым, так как на данный момент он живет в Ивано-Франковской области и ухаживает за тяжелобольной матерью.
Напомним, в октябре 2020 года Ганыша отпустили из тюрьмы еще до того, как Верховный суд отменил приговор. Тогда его освободили на основании медицинских показаний. До этого защита на оглашении приговора просила отклонить его, поскольку бывшему депутату нужно было сделать операцию на сердце.
Ганыша задержали в апреле 2015 года, когда он выезжал из оккупированного Крыма на материковую Украину.