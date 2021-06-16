Дело крымского депутата Ганыша на повторном рассмотрении: суд отказал в аресте

В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева приговорил Ганыша к 12 годам тюрьмы за госизмену. Она, по мнению суда, заключалась в том, что экс-депутат во время аннексии полуострова голосовал за "Конституцию Республики Крым" и баллотировался в депутаты местного совета по российскому законодательству.

Сам он обвинения отрицал и утверждал, что был единственным из крымских депутатов, который не поддержал захват полуострова.

Отметим, в декабре 2020 года Верховный суд отменил приговор Ганышу и отправил дело на повторное рассмотрение в Киевский апелляционный суд. В июне текущего года он приступил к рассмотрению этого дела.

Прокурор просил суд поместить Ганыша под стражу, так как, по мнению обвинения, он может сбежать в Крым и препятствовать правосудию. Кроме того, по данным Департамента защиты национальной государственности СБУ от 09 февраля 2021 года, Ганыш через мессенджеры продолжает поддерживать отношения с "высокопоставленными крымскими чиновниками и сотрудниками органов МВД и ФСБ РФ в Крыму".

Также он якобы активно ищет связи среди сотрудников Государственной пограничной службы Украины в Херсонской области, что, по мнению прокуратуры, может свидетельствовать о его намерениях покинуть пределы Украины незаконным способом, чтобы избежать уголовной ответственности.

Суд не согласился с доводами прокурора и отказался арестовать экс-депутата. Коллегия судей считает низкой вероятность бегства подсудимого в Крым, так как на данный момент он живет в Ивано-Франковской области и ухаживает за тяжелобольной матерью.