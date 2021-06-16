Справа кримського депутата Ганиша на повторному розгляді: суд відмовив в арешті

У листопаді 2018 року Дніпровський райсуд Києва засудив Ганиша до 12 років в'язниці за держзраду. Вона, на думку суду, була в тому, що екс-депутат під час анексії півострова голосував за "Конституцію Республіки Крим" і балотувався в депутати місцевої ради за російським законодавством.

Сам він звинувачення заперечував і стверджував, що був єдиним з кримських депутатів, який не підтримав захоплення півострова.

Зазначимо, у грудні 2020 року Верховний суд скасував вирок Ганишу і відправив справу на повторний розгляд до Київського апеляційного суду. У червні поточного року він приступив до розгляду цієї справи.

Прокурор просив суд помістити Ганиша під варту, так як, на думку обвинувачення, він може втекти до Криму і перешкоджати правосуддю. Крім того, за даними Департаменту захисту національної державності СБУ від 09 лютого 2021 року, Ганиш через месенджери продовжує підтримувати відносини з "високопоставленими кримськими чиновниками і співробітниками органів МВС і ФСБ РФ в Криму".

Також він нібито активно шукає зв'язки серед співробітників Державної прикордонної служби України в Херсонській області, що, на думку прокуратури, може свідчити про його наміри покинути межі України незаконним способом, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Суд не погодився з доводами прокурора і відмовився заарештувати екс-депутата. Колегія суддів вважає низькою ймовірність втечі підсудного до Криму, так як на даний момент він живе в Івано-Франківській області і доглядає за тяжкохворою матір'ю.