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Дело коменданта "Изоляции": бывших пленных просят дать показания СБУ

Автор: Илона Свиридова

Бывших украинских пленных, которые содержались в донецкой тюрьме "Изоляция", просят связаться со Службой безопасности Украины. Следствие собирает материалы в отношении арестованного бывшего коменданта этой тюрьмы Дениса Куликовского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что на сегодня следствие устанавливает всех потерпевших от противоправной деятельности Куликовского.

"Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ", - говорится в сообщении.

Номера, по которым можно связаться со следствием:

  • (044) 255-50-69
  • (093) 458-06-77 (WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)

Напомним, бывшего коменданта "Изоляции" Дениса Куликовского задержали в Киеве в начале ноября, ему объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны и создании террористической организации.

Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, после чего, по информации ряда СМИ, бежал в Россию. СБУ отмечает, что под его руководством террористы удерживали и пытали пленных, в том числе украинских военных.

Тюрьма в оккупированном Донецке обустроена на территории бывшего завода изоляционных материалов. На данный момент ее бывший руководитель арестован и находится в изоляторе СБУ в Киеве.

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