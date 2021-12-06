Дело коменданта "Изоляции": бывших пленных просят дать показания СБУ

Бывших украинских пленных, которые содержались в донецкой тюрьме "Изоляция", просят связаться со Службой безопасности Украины. Следствие собирает материалы в отношении арестованного бывшего коменданта этой тюрьмы Дениса Куликовского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Сообщается, что на сегодня следствие устанавливает всех потерпевших от противоправной деятельности Куликовского.
"Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ", - говорится в сообщении.
Номера, по которым можно связаться со следствием:
Напомним, бывшего коменданта "Изоляции" Дениса Куликовского задержали в Киеве в начале ноября, ему объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны и создании террористической организации.
Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, после чего, по информации ряда СМИ, бежал в Россию. СБУ отмечает, что под его руководством террористы удерживали и пытали пленных, в том числе украинских военных.
Тюрьма в оккупированном Донецке обустроена на территории бывшего завода изоляционных материалов. На данный момент ее бывший руководитель арестован и находится в изоляторе СБУ в Киеве.