Справа Кернеса: потерпілий оскаржить закриття провадження

Закриття справи Кернеса оскаржать через порушення у ході судового процесу

Потерпілий у справі стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса Сергій Ряполов має намір оскаржити закриття кримінального провадження. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Ряполов зазначив, що рішення суду про закриття справи Кернеса не було несподіванкою. Крім того, він зазначив, що суддя допускав порушення в ході процесу.

"Цього рішення я чекав. Це було очевидно ще з березня, що все прискорюється. Такого рішення ще не було в історії України, і жоден суддя не робив стільки порушень у провадження", - заявив Ряполов.

Він також зазначив, що його адвокати та другий потерпілий у справі Кернеса не з'явилися в суд, тому що їм тільки за добу повідомили про засідання 10 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Київський районний суд Полтави закрив справу щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яких підозрювали у викраденні і погрозах вбивством прихильників Майдану взимку 2014 рік. Суд розцінив позицію прокуратури, яка пропустила сім засідань, як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справи.