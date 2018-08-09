Справу Холодницького передали в СБУ, - Ситник

Ситник подасть оскарження на рішення КДКП щодо догани Холодницькому

Справу Назара Холодницького щодо можливого розголошення таємниці слідства керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали в Службу безпеки України (СБУ). Про це повідомив директор Національного антикорупційного (НАБУ) Артем Ситник в ефірі "Громадського".

За його словами, після того, як інформація про розслідування щодо керівника САП набула публічного розголосу, було створено слідчу групу у Генеральній прокуратурі, до якої ввійшли також детективи НАБУ. Однак наразі, як зазначив Ситник, детективів Бюро із комісії "викинули".

"Нажаль нас з цієї групи вже викинули. Передали справу в СБУ, частину справи, і фактично зараз ми до цього розслідування не маємо жодного відношення", - пояснив Ситник.

Також він додав, що вже майже готовий позов на оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), котра вирішила не звільняти з посади керівника САП Холодницького, а лише виголосила догану.

"Я буду оскаржувати рішення КДКП, і прохальна частина буде сформована таким чином, щоб все ж таки скасувати це рішення", - сказав директор НАБУ.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила притягнути керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького до відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани.

Перед винесенням такого рішення у ході засідання КДКП директор НАБУ Артем Ситник заявив, що для звільнення Холодницького "є всі підстави". У Генеральній прокуратурі України також підтримали скаргу, подану на Холодницького.