Дело о госизмене Кивы передали в суд

Расследование дела о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы завершено. В суд направлен обвинительный акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

"10 мая 2022 года обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следствие установило, что экс-депутат, находясь на территории России, на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении призывал высшее руководство РФ к захвату власти в Украине. Кроме того, бывший нардеп предлагал физически устранить президента и высшее руководство страны, а также призвал к войне.

"По инициативе следователей ГБР Илья Кива объявлен в международный розыск", - добавили в бюро.