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Справу про держзраду Ківи передали до суду

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 14:49
Справу про держзраду Ківи передали до суду Фото: екс-депутат Ілля Ківа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата Іллі Ківи завершено. До суду направлено обвинувальний акт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"10 травня 2022 року обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що Ківа звинувачується в державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади і поширення комуністичної символіки.

Слідство встановило, що ексдепутат, перебуваючи на території Росії, на одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав вище керівництво РФ до захоплення влади в Україні. Крім того, колишній нардеп пропонував фізично усунути президента і вище керівництво країни, а також закликав до війни.

"З ініціативи слідчих ДБР Іллю Ківу оголошено у міжнародний розшук", - додали в бюро.

Нагадаємо, раніше суд дозволив ДБР заочно розслідувати справа про держзраду Ківи.

Зазначимо, у березні Львівський суд заочно заарештував Ківу за підозрою в держзраді.

На цей момент Ківа ховається в Росії, де попросив політичний притулок і громадянство.

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