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Интервью

Дело "Госинвестпроекта": детективы НАБУ получили доступ к документам оффшоров

НовостиФинансы    11.06.2018 - 14:39
Фото: иллюстративное фото
Фото: иллюстративное фото

Детективы изучат документацию трех компаний

В рамках расследования уголовного производства о хищении 259,2 млн гривен Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины детективы НАБУ получили доступ к документам трех оффшорных компаний. Об этом свидетельствует решение Соломенского суда Киева, пишет "Слово и Дело".

Отмечается, что средствами завладели путем их перечисления на счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности ООО "Торговый дом "Борисфен" и ООО "Боржава резорт" и дальнейшего перечисления на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов Korsk Enterprises Ltd, Talemba Holdings Limited и Septemero Holdings Limited (Кипр).

В связи с этим детективы просили суд предоставить доступ к документам Eurobank Cyprus ltd, а именно: оригиналов документов об открытии, обслуживание и закрытие счетов офшоров Amisco Global Limited, Archer Trading and Services Limited, Klikate Limited и Suncompaper Trade Ltd; выписок о движении средств по счетам указанных фирм-нерезидентов и информации об IP-адресах, с которых осуществлялось управление этими счетами.

Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

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Теги публикации: Государственный комитет по инвестициям и инновациям, хищение, НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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