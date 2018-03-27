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В НАБУ заявили о седьмом подозреваемом в деле "Госинвестпроекта"

НовостиПолитика    27.03.2018 - 23:59
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Новым подозреваемым оказался директор ООО "Боржава резорт"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что им оказался директор ООО "Боржава резорт". Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").  

Так, подозреваемый в сговоре с должностными лицами "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания" на протяжении 2012-2014 годов завладели 165 млн гривен бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".

"Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр", - говорится в сообщении.  

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 12 декабря 2017 года задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн гривен.

 

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Теги публикации: Государственный комитет по инвестициям и инновациям, НАБУ, хищение средств  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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