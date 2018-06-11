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Справа "Держінвестпроекту": детективи НАБУ отримали доступ до документів офшорів

НовиниФінанси    11.06.2018 - 14:39
Фото: ілюстративне фото
Фото: ілюстративне фото

Детективи вивчать документацію трьох компаній

В рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання 259,2 млн гривень Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України детективи НАБУ отримали доступ до документів трьох офшорних компаній. Про це свідчить рішення Солом'янського суду Києва, пише "Слово і Діло".

Наголошується, що заволоділи коштами шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ "Торговий дім "Борисфен" і ТОВ "Боржава резорт" та подальшого перерахування на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів Korsk Enterprises Ltd, Talemba Holdings Limited і Septemero Holdings Limited (Кіпр).

У зв'язку з цим детективи просили суд надати доступ до документів Eurobank Cyprus ltd, а саме: оригіналів документів про відкриття, обслуговування і закриття рахунків офшорів Amisco Global Limited, Archer Trading and Services Limited, Klikate Limited і Suncompaper Trade Ltd; виписок про рух коштів по рахунках зазначених фірм-нерезидентів та інформації про IP-адреси, з яких здійснювалося управління цими рахунками.

Суддя задовольнив клопотання.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП встановили сьомого передбачуваного учасника корупційної схеми по розкраданню коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

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Теги публікації: Государственный комитет по инвестициям и инновациям, хищение, НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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