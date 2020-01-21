Дело Гандзюк: начался суд над Павловским

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение избрания меры пресечения бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, который является фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что суд на Павловским должен был начаться в 12:00, но его перенесли на 15:00 из-за отсутствия подозреваемого.

Судебное заседание началось только в 15:35.

Отметим, вчера Павловский был задержан в ходе спецоперации в Херсоне. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации.

Добавим, что Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнители уже получили приговор. Сегодня еще есть один подозреваемый в заказе убийства активистки - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

РБК-Украина писало, что 2 мая 2019 года подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет.

10 ноября 2018 года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.