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Павловского везут на суд в Киев, в деле Гандзюк объявили еще одно подозрение

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 19:15
Павловского везут на суд в Киев, в деле Гандзюк объявили еще одно подозрение
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Ему должны избрать меру пресечения

Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского везут в Киев для избрания меры пресечения. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Говоря об итогах масштабной спецоперации в Херсоне, в ходе которой проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений, в частности задержаны организаторы преступной организации, которая запугивала активистов, Рябошапка заявил:

"Личность, которая подозревается в создании этой организации задержана, ей сообщено о подозрении. Сейчас она доставляется в один из судов города Киева для избрания ему меры пресечения".

Речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа Николая Паламарчука. Отмечается, что он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что обыски были проведены с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту убийства общественной активистки Екатерину Гандзюк.

Напомним, 10 ноября 2018 года Павловского арестовали по делу об убийстве Гандзюк. 2 мая 2019 года его выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.

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