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Дело Гандзюк: судебное заседание по Павловскому перенесли

Новости » Общество    22.08.2019 - 17:05
Дело Гандзюк: судебное заседание по Павловскому перенесли
Фото: Игорь Павловский (скриншот видео ТСН)

Следующее заседание по этому делу назначено на 3 октября

Приморский районный суд в очередной раз перенес подготовительное заседание по делу Екатерины Гандзюк. Речь идет о производстве в отношении Игоря Павловского, которого подозревают в умышленном сокрытии информации о тяжком преступлении. Об этом сообщает "Думская".

На судебное заседание, которое должно было состояться 22 августа, не явился ни сам подозреваемый, ни его защитник.

"Мы негативно оцениваем тот факт, что Павловский не явился на судебное заседание, учитывая, что суд не рассмотрел наше ходатайство о признании Виктора Гандзюка потерпевшим по этому делу", - рассказала адвокат Виктора Гандзюка Ольга Веретельник.

Отметим, что несмотря на то, что родители Гандзюк живут в Херсоне, судебный процесс был перенесен в Одессу - по месту проживания Павловского.

Следующее заседание по этому делу назначено на 3 октября.

Напомним, ранее отец Екатерины Виктор заявил, что Генеральная прокуратура Украины намерена утвердить соглашение с подозреваемым в организации убийства активистки Игорем Павловским без его согласия.

Как писало РБК-Украина ранее, ГПУ передала в суд обвинительный акт подозреваемому в организации убийства Гандзюк Игорю Павловскому. Спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что сейчас готовится первое заседание. Подчеркнем, 29 июля стало известно, что Павловский нарушил домашний арест, на который был переведен из-за якобы плохого состояния здоровья, и посетил футбольный матч в Одессе. Позже в ГПУ объяснили, что Павловский вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока, поскольку прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении домашнего ареста по состоянию здоровья фигуранта дела после того, как срок меры пресечения закончился.

Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет 2 мая 2019 года.

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