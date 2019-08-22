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Справа Гандзюк: судове засідання по Павловському перенесли

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 17:05
Справа Гандзюк: судове засідання по Павловському перенесли
Фото: Ігор Павловський (скріншот відео ТСН)

Наступне засідання у цій справі призначено на 3 жовтня

Приморський районний суд в черговий раз переніс підготовче засідання по справі Катерини Гандзюк. Мова йде про провадженні стосовно Ігоря Павловського, якого підозрюють у навмисному приховуванні інформації про тяжкий злочин. Про це повідомляє "Думська".

На судове засідання, яке мало відбутися 22 серпня, не з'явився ні сам підозрюваний, його захисник.

"Ми негативно оцінюємо той факт, що Павловський не з'явився на судове засідання, враховуючи, що суд не розглянув наше клопотання про визнання Віктора Гандзюка потерпілим у цій справі", - розповіла адвокат Віктора Гандзюка Ольга Веретельник.

Зазначимо, що незважаючи на те, що батьки Гандзюк живуть в Херсоні, судовий процес був перенесений в Одесу - за місцем проживання Павловського.

Наступне засідання у цій справі призначено на 3 жовтня.

Нагадаємо, раніше батько Катерини Віктор заявив, що Генеральна прокуратура України має намір затвердити угоду з підозрюваним в організації вбивства активістки Ігорем Павловським без його згоди.

Як писало РБК-Україна раніше, ГПУ передала до суду обвинувальний акт підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Ігорю Павловському. Спікер ГПУ Андрій Лисенко зазначив, що зараз готується перше засідання. Підкреслимо, 29 липня стало відомо, що Павловський порушив домашній арешт, на який був переведений з-за нібито поганого стану здоров'я, і відвідав футбольний матч в Одесі. Пізніше у ГПУ пояснили, що Павловський вийшов з-під домашнього арешту після закінчення його терміну, оскільки прокурори не стали подавати клопотання про продовження домашнього арешту за станом здоров'я фігуранта справи після того, як термін запобіжного заходу закінчився.

Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет 2 травня 2019 року.

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