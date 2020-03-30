Дело Гандзюк: суд продлил меру пресечения Левину

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на два месяца подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Прокуроры просили продлить меру пресечения Левину, потому что нужно провести следственные действия и риски побега. Однако адвокаты просили выбрать альтернативную меру пресечения, отметив, что подозрение необоснованное и риски недоказанные.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева арестовал Левина до 2 апреля без альтернативы залога.

Позже в прокуратуре объяснили, что Левина арестовали на такой короткий срок, поскольку 2 апреля заканчивался срок досудебного расследования дела Гандзюк.

Экстрадиция Левина из Болгарии была завершена 16 марта. По данным следствия, в этой стране он скрывался с измененной внешностью и поддельными документами. В Офисе генпрокурора были убеждены, что экстрадиция Левина ускорит расследование дела убийства Екатерины Гандзюк.