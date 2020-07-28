Дело Гандзюк: в суд направили обвинительный акт по Мангеру и Левину

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого облсовета Алексея Левина. Сейчас оба подозреваемых в убийстве общественной активистки Катерины Гандзюк находятся под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту доставки организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - информируют в ведомстве.

Следует отметить, что Мангер будет находиться под стражей до 11 сентября 2020 года, а Левин - до 24 августа.

Отметим, в 2018 году на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома. Девушку облили концентрированной серной кислотой. Активистка умерла 4 ноября 2018 года. По данным следствия, заказ на организацию нападения на Гандзюк Левин получил от Владислава Мангера.

Ранее РБК-Украина писало, что обвинение против Левина и Мангера могут направить в суд в конце июля.

Напомним, в конце апреля в Офисе генпрокурора заявили, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за переломы рук и ног.