Справа Гандзюк: в суд направили обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та екс-помічника депутата цієї облради Олексія Левіна. Наразі обоє підозрюваних у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк знаходяться під вартою.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Офісу генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно голови і колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради за фактом замовлення і організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року", - інформують у відомстві.

Слід зазначити, що Мангер перебуватиме під вартою до 11 вересня 2020 року, а Левін - до 24 серпня.

Відзначимо, в 2018 році на Катерину Гандзюк напали біля її будинку. Дівчину облили концентрованою сірчаною кислотою. Активістка померла 4 листопада 2018 року. За даними слідства, замовлення на організацію нападу на Гандзюк Левін отримав від Владислава Мангера.

Раніше РБК-Україна писало, що звинувачення проти Левіна і Мангера можуть направити до суду в кінці липня.

Нагадаємо, в кінці квітня в Офісі генпрокурора заявили, що один з організаторів нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін пропонував виконавцям 5 тисяч доларів за переломи рук і ніг.