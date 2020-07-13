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Обвинение по делу Гандзюк могут направить в суд до конца июля

Киев, Понедельник 13 июля 2020 16:04
Обвинение по делу Гандзюк могут направить в суд до конца июля
Фото: плакат с надписью "Кто заказал Гандзюк?" (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Суд сократил сроки ознакомления с материалами дела стороной защиты

Печерский районный суд Киева сократил сроки ознакомления с материалами дела для стороны защиты подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера. Ознакомление должно завершиться 24 июля.

Об этом сообщает Hromadske.

По словам прокурора Андрея Синюка, такое решение было принято в связи с ходатайством обвинения о злоупотреблении своим правом на ознакомление с документами стороной защиты. Он отметил, что адвокаты Левина и Мангера изучают дело с 24 апреля по 11 июня, а также с 24 июня по нынешнее время.

"Поэтому, после 24 июля мы можем составлять обвинительный акт, вручать его сторонам и направлять уголовное производство в суд", - сообщил Синюк.

Он уточнил, что вероятно дело окажется в суде уже до конца июля. При этом пока решается вопрос о том, какой суд будет рассматривать дело.

Напомним, 11 июня суд продлили расследование дела об убийстве Гандзюк до 29 июля.

Как писало РБК-Украина, подозреваемому в организации нападения на Гандзюк Алексею Левину продлили срок пребывания под стражей до конца июля.

Также сообщалось, что в середине июня Мангера взяли под стражу без права внесения залога.

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