Дело Гандзюк: суд отклонил жалобы защиты Мангера и Левина и оставил их в СИЗО

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты подозреваемых по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину о продлении содержания их под стражей до 28 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда .

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня Днепровский районный суд Киева продлил содержание под стражей Мангеру и Левину до 28 августа без определения размера залога. Защита обвиняемых подала апелляцию на это решение.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

Отметим, в октябре 2020 года суд по делу Гандзюк признал виновным в сокрытии преступления Игоря Павловского. Однако он пошел на сделку со следствием, поэтому был освобожден от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год.