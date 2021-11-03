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Справа Гандзюк: обвинувачених залишили під вартою на місяць

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Середа 03 листопада 2021 21:45
Справа Гандзюк: обвинувачених залишили під вартою на місяць Фото: Владислав Мангер, фігурант справи Гандзюк (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду залишила без змін рішення судді Дніпровського районного суду. Обвинувачені у вбивстві Гандзюк утримуватимуться під вартою до 11 грудня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - пише пресслужба.

Згідно з рішенням судді Дніпровського районного суду від 13 жовтня 2021 року, обвинувачені Владислав Мангер та Олексій Левін залишатимуться під вартою до 11 грудня поточного року, без визначеного розміру застави.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що влітку апеляційний суд також відхилив скарги захисту Владислава Мангера та Олексія Левіна та залишив їх у СІЗО.

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Катерина Гандзюк Україна
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