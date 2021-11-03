Справа Гандзюк: обвинувачених залишили під вартою на місяць

Колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду залишила без змін рішення судді Дніпровського районного суду. Обвинувачені у вбивстві Гандзюк утримуватимуться під вартою до 11 грудня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - пише пресслужба. Згідно з рішенням судді Дніпровського районного суду від 13 жовтня 2021 року, обвинувачені Владислав Мангер та Олексій Левін залишатимуться під вартою до 11 грудня поточного року, без визначеного розміру застави.