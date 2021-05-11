Дело Гандзюк: Мангера и Левина оставили под стражей

Днепровский районный суд Киева отказался менять меры пресечения подозреваемым по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину. Фигуранты дела будут находиться под стражей до 9 июля.

Об этом шла речь на заседании суда, которое транслировалось в YouTube .

Адвокаты Мангера просили суд изменить содержание под стражей на меру пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном аресте с ношением электронного браслета.

Кроме того, сам Левин пожаловался, что во время пребывания под стражей он переболел коронавирусом, а ему якобы не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Суд отклонил ходатайство адвокатов Мангера и Левина, и решил оставить подозреваемых под стражей без права внесения залога.